Погода підготувала українцям «сюрприз»: що чекати у найближчі дні

«Мінуси» очікуються на всій території, крім заходу та півдня

Україні прогнозують заморозки

В Україні 10 та 11 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°С. Про це інформує «Укргідрометцентр».

Синоптики попереджають, що 9 травня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надалі вночі 10 та 11 травня в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С.

Нагадаємо, у дев’яти областях України оголошено штормове попередження.

Сьогодні на території частини регіонів погіршиться погода.

Згідно з даними синоптиків, 8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики на Київщині оголосили I рівень небезпечності.

Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.