Погода підготувала українцям «сюрприз»: що чекати у найближчі дні
Україні прогнозують заморозки
В Україні 10 та 11 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°С. Про це інформує «Укргідрометцентр».
Синоптики попереджають, що 9 травня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Надалі вночі 10 та 11 травня в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С.
Нагадаємо, у дев’яти областях України оголошено штормове попередження.
Сьогодні на території частини регіонів погіршиться погода.
Згідно з даними синоптиків, 8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше синоптики на Київщині оголосили I рівень небезпечності.
Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.