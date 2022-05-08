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    Погода підготувала українцям «сюрприз»: що чекати у найближчі дні

    &laquo;Мінуси&raquo; очікуються на всій території, крім заходу та півдня - Погода підготувала українцям «сюрприз»: що чекати у найближчі дні
    «Мінуси» очікуються на всій території, крім заходу та півдня
    фото з відкритих джерел

    Україні прогнозують заморозки

    В Україні 10 та 11 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°С. Про це інформує «Укргідрометцентр».

    Синоптики попереджають, що 9 травня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Надалі вночі 10 та 11 травня в Україні, крім більшості західних та південних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°С.

    Нагадаємо, у дев’яти областях України оголошено штормове попередження.

    Сьогодні на території частини регіонів погіршиться погода.

    Згідно з даними синоптиків, 8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Раніше синоптики на Київщині оголосили I рівень небезпечності.

    Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна окупація #stoprussia
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    Погода підготувала українцям «сюрприз»: що чекати у найближчі дні