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    Відчуємо наближення літа: якою буде сьогодні погода

    Цього дня прогнозуються спека і грози - Відчуємо наближення літа: якою буде сьогодні погода
    Цього дня прогнозуються спека і грози
    фото з відкритих джерел

    Прогноз на четвер, 12 травня

    Погода в Україні у четвер, 12 травня, буде теплою, як влітку. Температура повітря підійметься до +29 градусів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

    Найвище повітря прогріється на Закарпатті. Саме там синоптики обіцяють +27...+29 градусів.

    В усіх інших західних областях стовпчики термометрів коливатимуться у межах +25...+27 градусів. Водночас на Хмельниччині, Вінниччині та Буковині буде на градус тепліше.

    Крім того, у західних та північних регіонах прогнозують грозу.

    Також буде доволі вітряно – південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

    У центрі України, а також на сході та півдні опадів очікувати не слід. У східних областях буде свіжіше – +21...+23 градусів, а в Луганську – +20...+22 градусів.

    У південних регіонах температура буде різною. Так, у Криму та Херсоні синоптики обіцяють +21...+23 градусів, а в Одесі та Миколаєві – +25...+27 градусів.

    Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 12 травня сильні пориви вітру, які сягатимуть штормових. За її даними, вітер рухатиметься зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Дощ спершу випаде у західних регіонах, а до вечора посунеться і на північ.

    «У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока. Уважно прислухайтеся до грому і не лякайтеся його», – наголосила Діденко.

    Вона додала, що в Києві опади випадуть ближче до вечора.

    Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

    Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

    Теги: росія окупанти війна спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація дощ Наталка Діденко #stoprussia
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    Відчуємо наближення літа: якою буде сьогодні погода