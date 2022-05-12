Відчуємо наближення літа: якою буде сьогодні погода

Цього дня прогнозуються спека і грози

Прогноз на четвер, 12 травня

Погода в Україні у четвер, 12 травня, буде теплою, як влітку. Температура повітря підійметься до +29 градусів. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Найвище повітря прогріється на Закарпатті. Саме там синоптики обіцяють +27...+29 градусів.

В усіх інших західних областях стовпчики термометрів коливатимуться у межах +25...+27 градусів. Водночас на Хмельниччині, Вінниччині та Буковині буде на градус тепліше.

Крім того, у західних та північних регіонах прогнозують грозу.

Також буде доволі вітряно – південно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

У центрі України, а також на сході та півдні опадів очікувати не слід. У східних областях буде свіжіше – +21...+23 градусів, а в Луганську – +20...+22 градусів.

У південних регіонах температура буде різною. Так, у Криму та Херсоні синоптики обіцяють +21...+23 градусів, а в Одесі та Миколаєві – +25...+27 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 12 травня сильні пориви вітру, які сягатимуть штормових. За її даними, вітер рухатиметься зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Дощ спершу випаде у західних регіонах, а до вечора посунеться і на північ.

«У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока. Уважно прислухайтеся до грому і не лякайтеся його», – наголосила Діденко.

Вона додала, що в Києві опади випадуть ближче до вечора.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.