Чернігівщина: люстрований прокурор поновився на посаді і має отримати мільйон зарплати



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Колишній перший заступник прокурора Чернігівської області Олександр Шморгун через п'ять років поновився на займаній посаді

У суді Генпрокуратура не довела, що колишній перший заступник прокурора області Олександр Шморгун сприяв узурпації влади Януковича

Чернігівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ генеральної прокуратури від 23.10.2014 № 1486к про звільнення Олександра Шморгуна з посади першого заступника прокурора Чернігівської області на підставі закону про очищення влади.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 4 листопада.

Прокурор Шморгун потрапив під люстраційний закон, оскільки протягом 2011-2014 років займав керівні посади (заступника прокурора Києва; заступника начальника Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією; перший заступник прокурора Чернігівської області). Також його прізвище опинилося в Єдиному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення закону про очищення влади. Наразі йому обмежено займати посади в органах влади протягом 10 років.

Дані з Єдиного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення закону про очищення влади

Своє звільнення прокурор Чернігівщини оскаржував з жовтня 2014 року.

Окружний адмінсуд у винесеному рішенні робив багато посилань на практику Європейського суду, висновки Венеціанської комісії і рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи.

Крім цього, суд з’ясував, що метою Закону України «Про очищення влади» є недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини.

«Перш ніж застосувати до позивача передбачені у цьому законі заходи відповідальності, генеральна прокуратура зобов`язана була встановити його особисту участь та довести вину у вчинені правопорушень, що сприяли узурпації влади Януковича, підриву основ національної безпеки і оборони, протиправному порушенню прав і свобод людини. Відповідно до ч. 2 ст. 61 Конституції України, юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Під час розгляду справи генпрокуратура не надала доказів вчинення конкретно позивачем зазначених вище правопорушень, проведення стосовно нього будь-яких службових розслідувань, не встановлено його особисту участь. Отже, його вина у сприянні узурпації влади не доведена. Звільнивши позивача з посади лише з обставин зайняття ним у певний період окремо визначеної посади, до нього застосували міру колективної відповідальності лише за формальними ознаками», - зазначено у рішенні суду.

Також чернігівський суд дійшов висновків, що присутність прізвища позивача у люстраційному Реєстрі Мін’юсту, призводить до негативних наслідків для його репутації і неможливості реалізації ним конституційного права на працю.

Окремо суд призначив стягнути 990 тис. грн з прокуратури Чернігівської області на користь Олександра Шморгуна у вигляді заробітної плати за час вимушеного прогулу.