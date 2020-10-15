Чернігівську ОДА очолила колишня заступниця Богдана і Єрмака



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Анна Коваленко – у минулому журналістка «Радіо Ера», Ukrlife TV, «Цензор.нет»

На виборах у 2019 році Коваленко стала народною депутаткою від партії «Слуга народу», однак згодом її призначили заступницею голови Офісу президента

Президент Володимир Зеленський призначив ексжурналістку і колишню заступницю голови Офсу президента Анну Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це він заявив на брифінгу під час візиту на Чернігівщину.

«Я хочу представити сьогодні вам нову очільницю Чернігівської ОДА. Вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Андрія Прокопенка звільнили з посади голови Чернігівської обладміністрації, згідно з поданою ним заявою.

Анна Коваленко – у минулому журналістка «Радіо Ера», Ukrlife TV, «Цензор.нет», заступниця директора зі зв’язків з громадськістю видавничого дому «Антиквар».

Вона народилася 5 травня 1991 року в м. Буча Київської області. Здобула ступінь магістра театрознавства у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Прослухала курс «Військове командування та гуманітарне право» Женевського центру політики безпеки (GСSР) в Женеві, Швейцарія. Наразі – аспірант Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління». Дисертаційне дослідження «Демократичний цивільний контроль над розвідкою і контррозвідкою в Україні».

Пані Коваленко була радницею міністра інформаційної політики України, членкинею комітету, відповідального за відновлення теле- та радіомовлення на територіях проведення АТО. Керувала проєктом «Стратегічне лідерство: система безпеки та оборони України» у Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS). Працювала експерткою Інституту Джорджа Кеннана, Wilson Center, (м. Вашингтон, округ Колумбія, США).

Також вона була радницею голови Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України. Консультанткою парламентського Комітету з питань оборони та безпеки України. Членкинею клубу дипломатичного представництва офісу зв'язку НАТО в Україні «Жінки на чолі реформ». Під час Революції гідності – командирка 39-ї сотні Самооборони Майдану. Також була радницею трьох міністрів оборони.

На позачергових парламентських виборах у 2019 році стала народною депутаткою від партії «Слуга народу», проте згодом склала мандат.

4 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Анну Коваленко заступницею керівника Офісу президента Андрія Богдана. Певний час вона працювала заступниею Андря Єрмака.

22 квітня 2020 року президент звільнив її з посади заступниці керівника Офісу, а замість неї призначили Романа Машовця. Саму ж Коваленко призначили заступницею міністра розвитку громад та територій.