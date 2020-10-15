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    Думки вголос

    Арахамія хоче скоротити українську армію, щоб вона стала сильнішою

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Арахамія хоче скоротити українську армію, щоб вона стала сильнішою

    Слова Арахамії звучать в орвеллівському стилі: Війна - це мир. Свобода - це рабство

    Мовою оригіналу

    Я правильно понял, что Арахамия предлагает сократить численность ВСУ для того, чтоб наша армия ... стала бы сильнее.

    По его словам, сокращение численности ВСУ даст возможность направить больше средств на перевооружение украинской армии для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

    Так может тогда стоит сократить армию до 5 человек. Или сразу до двух. Это позволит сделать ее, ух какой перевооруженной. Но если серьезно, то лучше бы оно молчало. Потому что его слова звучат в оруэлловском стиле: Война - это мир. Свобода - это рабство. Незнание - сила.

    Или опять скажет, что вырвали из контекста?

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    армія партія Слуга народу Давид Арахамія
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