У Харкові агітатор «Слуги народу» з ножем напав на активіста «Євросолідарності»



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У полтсилі сподіваються на оператвине та об’єктивне розслідування справи, адже злочинець має бути покараний

Напади на волонтерів, які роздають агітаційну пресу, тепер трапляються щодня

У Харкові агітатор провладної партії з ножем здійснив напад на активіста партії «Європейська солідарність». Про це повідомила Харківська територіальна організація партії «Євросолідарність» у Facebook. Представники партії подали заяву до поліції.

«Європейська солідарність» у ході передвиборчої кампанії стикається з чималим тиском з боку конкурентів. Сьогодні зранку, 15 жовтня, в Харкові біля метро Студентська було здійснено напад на агітатора територіальної організації партії «Європейська солідарність». Агітатор партії «Слуга народу» розкидав агітаційний матеріал та намагався завдати травм ножем нашому представнику. Злочинець з місця події втік», – йдеться у повідомленні. Фотографії з місця події опублікувала народна депутатка Ірина Фріз.

«Політсила розцінює даний факт як грубе порушення виборчого процесу, це вказує на некомпетентність та неспроможність протистояти єдиній проукраїнській та проєвропейській силі в регіоні», – зазначає партійна організація.

Кандидати від «ЄС» Артем Ревчук та Максим Зеленський звернулися до органів Національної поліції із заявою про скоєння кримінального правопорушення.

Нагадаємо, що у середу, 14 жовтня, у Солом’янському районі Києва озброєний ножем чоловік скоїв напад на волонтера партії «Удар».

Згодом подробиці про напад і стан потерпілого повідомив лідер партії «Удар», мер Києва Віталій Кличко. Він, зокрема, повідомив, що волонтера звати Станіслав, він є учасником АТО і на момент нападу невідомого роздавав на вулиці агітаційну пресу.

Пораненого волонтера-агітатора Станіслава 14 жовтня прооперували. Стан його стабілізувався. Нападник встиг нанести хлопцю вісім ножових поранень.

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що чоловіка, який ножем поранив волонтера, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому готується повідомлення про підозру у замаху на умисне вбивство.

Зауважимо, що цьогорічні місцеві вибори стають все більш небезпечними. Зокрема через те, що почастішали напади на агітаційні намети і самих агітаторів. Так, сьогодні на Чернігівщині через агітаційний намет сталася стрілянина.