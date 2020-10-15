У мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу



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15 жовтня Володимир Зеленський озвучив друге питання до опитування 25 жовтня

Оприлюднене фото опитувального листа, який будуть вручати виборцям біля дільниць

Президент Володимир Зеленський ініціював проведення загальноукраїнського опитування у день місцевих виборів 25 жовтня. Українцям буде поставлено п'ять суспільно важливих питань. Кожного дня Глава держави називає по одному питанню.

Водноас у мережі з'явилися усі п'ять питань, які поширюють користувачі соціальних мереж.

У списку 5 питань:

Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

Інформація з'явилася в чаті волонтерки й активістки, ветерана АТО Марусі Звіробій. Як видно зі списку, першими в ньому йдуть уже озвучені главою держави питання, чи підтримують громадяни ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, а також створення вільної економічної зони на Донбасі.

Зазначимо, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. Перевірити правдивість списку можна буде під час озвучування Зеленським третього питання.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Колишній секретар РНБО, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов вважає, що ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше – ризик для життів громадян.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив 14 жрвтня, що коштів на «опитування Зеленського» із бюджету не виділяли.

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