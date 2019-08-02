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    Чернівці другий день підряд «мінують»

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    Чернівці другий день підряд «мінують»

    На електронну адресу Управління ДСНС надійшов лист про замінування майже 200 споруд у Чернівцях

    Поліція Чернівців у п’ятницю, 2 серпня, перевіряє інформацію про замінування майже 200 об’єктів.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

    «Приблизно о 17:15 на спецлінію «102» надійшло повідомлення з обласного Управління ДСНС про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист про замінування майже 200 споруд у Чернівцях. Зокрема, анонім повідомив, що о 19:00 вибухнуть бомби у всіх дитячих садочках, університетах і кафе на території міста», - заявили в поліції.

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    Повідомляється, що до зазначених об’єктів були направлені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічну та кінологічну служби.

    Правоохоронці провели евакуацію громадян з будівель і почали перевірку приміщень та прилеглих територій на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

    Нагадаємо, 1 серпня у Чернівцях поліція перевіряла повідомлення про замінування Чернівецької ОДА, міської ради і центрального корпусу університету. 

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