  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі замінували дев’ять виборчих дільниць

    • Розсилка
    В Одесі замінували дев’ять виборчих дільниць

    Інформація про замінування виборчих дільниць на Одещині надійшла до поліції о 15:10

    На Одещині в Роздільнянському та Великомихайловському районах 21 липня поліція перевіряє інформацію про замінування виборчих дільниць.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    «Інформація про замінування дев'яти виборчих дільниць надійшла до поліції о 15:10. Повідомлення перевіряється», - заявили в поліції.

    Як відомо, поліція перевіряє інформацію про те, що в 14 виборчих дільницях у Київському районі Харкова (169 округ) закладена вибухівка.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

    Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

     Читайте також: Що можна, а що заборонено у день голосування. Пам’ятка виборцю
    Читайте також
    кримінал вибори Одеса Одещина замінування вибухівка поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ