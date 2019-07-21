В Одесі замінували дев’ять виборчих дільниць



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Інформація про замінування виборчих дільниць на Одещині надійшла до поліції о 15:10

На Одещині в Роздільнянському та Великомихайловському районах 21 липня поліція перевіряє інформацію про замінування виборчих дільниць.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

«Інформація про замінування дев'яти виборчих дільниць надійшла до поліції о 15:10. Повідомлення перевіряється», - заявили в поліції.

Як відомо, поліція перевіряє інформацію про те, що в 14 виборчих дільницях у Київському районі Харкова (169 округ) закладена вибухівка.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

В Україні станом на 13.00 21 липня правоохоронці зафіксували вже 838 заяв і повідомлень про порушення під час виборчого процесу.

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.