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    Поліція у Чернівцях евакуювала людей з обладміністрації, мерії та університету

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    <span>Вибухотехніки у Чернівцях перевіряють інформацію про замінування</span> - Поліція у Чернівцях евакуювала людей з обладміністрації, мерії та університету
    Вибухотехніки у Чернівцях перевіряють інформацію про замінування

    Правоохоронці шукають вибухівку, яка нібито повинна вибухнути о 14:00 за трьома адресами

    У Чернівцях поліція перевіряє повідомлення про замінування Чернівецької ОДА, міської ради і центрального корпусу університету. Про це в четвер, 1 серпня, повідомляє пресслужба поліції області.

    Відповідне анонімне повідомлення надійшло черговому ДСНС, який передав інформацію поліції.

    «Ішлося про те, що о 14:00 відбудеться вибух в будівлях облдержадміністрації, міської ради та в центральному корпусі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», - йдеться в повідомленні.

    За вказаними адресами негайно направлені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічної та кінологічної служби.

    Правоохоронці проводять евакуацію людей із зазначених об'єктів і перевіряють приміщення і прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів.

    До слова, за пів року столицю «мінували» більше разів, ніж за весь 2018-й. 

    Також напередодні повідомлялося, що усі лікарні, готелі та церкви Львова «замінував» невідомий.

     

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