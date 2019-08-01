Поліція у Чернівцях евакуювала людей з обладміністрації, мерії та університету



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Вибухотехніки у Чернівцях перевіряють інформацію про замінування

Правоохоронці шукають вибухівку, яка нібито повинна вибухнути о 14:00 за трьома адресами

У Чернівцях поліція перевіряє повідомлення про замінування Чернівецької ОДА, міської ради і центрального корпусу університету. Про це в четвер, 1 серпня, повідомляє пресслужба поліції області.

Відповідне анонімне повідомлення надійшло черговому ДСНС, який передав інформацію поліції.

«Ішлося про те, що о 14:00 відбудеться вибух в будівлях облдержадміністрації, міської ради та в центральному корпусі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», - йдеться в повідомленні.

За вказаними адресами негайно направлені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічної та кінологічної служби.

Правоохоронці проводять евакуацію людей із зазначених об'єктів і перевіряють приміщення і прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів.

До слова, за пів року столицю «мінували» більше разів, ніж за весь 2018-й.

Також напередодні повідомлялося, що усі лікарні, готелі та церкви Львова «замінував» невідомий.