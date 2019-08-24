Черновецький через суд просить не випускати Луценка з України



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Колишній мер Києва Леонід Черновецький в 2010 році залишив Україну й оселився в Грузії

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі

Колишній мер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з проханням заборонити генеральному прокурору Юрію Луценку виїзд за кордон.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби та генерального прокурора Юрія Луценка. Позивач просить суд в інтересах народу України заборонити Юрію Луценку виїзд за кордон», - йдеться у повідомленні.

За словами Черновецького, така заборона необхідна «з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на посаді генерального прокурора, відразу після його звільнення».

Серед інших вимог позову - зобов’язати Державну прикордонну службу України обмежити виїзд Луценка за кордон.

Зараз судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі, додали в пресслужбі.

Як відомо, Черновецький був мером Києва із 2006 до 2012 року. Після приходу до влади Віктора Януковича в 2010 році залишив Україну й оселився в Грузії.

У липні 2017 року Генпрокуратура повідомила Черновецькому про підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем.