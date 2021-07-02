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    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)

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    Андрій Таран на засіданні парламенту 2 липня отримав від депутаток цікавий подарунок - Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Андрій Таран на засіданні парламенту 2 липня отримав від депутаток цікавий подарунок
    Фото: Ян Доброносов, Ірина Геращенко/facebook

    Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності

    Депутатки парламенту сьогодні на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах.

    «Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.

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    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)
    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)

    Депутатка Ірина Фріз також повідомила, що сьогодні була оголошена заява МФО «Рівні можливості» щодо неприпустимості знущання над жінками-військовослужбовцями, яких міністр оборони вирішив вдягнути у підбори під час параду.

    «Ми вимагаємо негайно внести зміни до наказу, яким Міністр Таран затвердив кількістний склад учасників для участі в параді, їх форму одягу та взуття», – написала вона.

    Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

    24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах.

    На цьогорічному параді вся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    «На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

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    Теги: Верховна Рада Міноборони Ірина Геращенко День Незалежності парад жінка
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    Депутатки подарували Тарану й Зеленському туфлі на підборах (фото)