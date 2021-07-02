«Сексистський заповідник совка». Мережу обурив майбутній парад Міноборони

Громадськість переконана, що новий дрескод перетворює військовий парад у «фарс»

Напередодні Міністерство оборони України опублікувало фото підготовки параду до Дня Незалежності, на якому жінки-військові крокують у туфлях на підборах.

Така неоднозначна зміна дрескоду не пройшла осторонь користувачів соцмереж. Відомі політики, журналістки, телеведучі почали завзято коментувати майбутній «променад» Міноборони.

Вони зазначають, що це перетворює військовий парад у «фарс», суперечить цінностям НАТО та створює абсолютну нерівність між чоловіками та жінками.

«Нещодавно ми критикували міністра Тарана, що жінки в армії досі не мають спеціальної білизни, їм видають чоловіче спіднє…, немає бронежилетів з врахуванням особливостей жіночоі фігури. Але мені в голову не могло прийти, що міністр, замість вирішувати проблеми, додумається до підборів на параді! На розпеченому асфальті!», – написала у Facebook Ірина Геращенко.

Не менш шокована і глава комітету Верховної ради з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Шокована інформацією про те, що жінки на параді в День Незалежності будуть на шпильках. Це що взагалі таке? Ми будуємо натовську армію або сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять в берцах? Паради робляться, щоб продемонструвати армії народну любов і повагу, а не печерні уявлення керівництва країни про сучасну армію», – відреагувала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах.

На цьогорічному параді вся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.