Рада заслухає аграрного міністра та візьметься за зарплати вчителів (онлайн-трансляція)

П'ятничне засідання Ради розпочнеться з традиційної години запитань до уряду

Міністр аграрної політики відзвітує перед нардепами про запуск ринку землі

Верховна Рада України о 10 ранку розпочне пленарне засідання. Серед іншого парламентарі розглянуть законопроєкт про мовні права корінних народів в сфері освіти а також проєкт закону про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Свій робочий день народні депутати розпочнуть з години запитань до уряду.

За трибуною у парламенті з доповіддю виступить міністр аграрної політики Роман Лещенко, який розповість про запуск земельної реформи в Україні з 1 липня.

Нардепи розглянуть також наступні законопроєкти:

щодо скасування закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (3711-д),

щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (3033а),

щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти (4648),

про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів (3895),

про правила відбування адміністративного арешту (3047а),

про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),

посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (3576),

щодо протидії дискримінації за ознакою статі (3427).