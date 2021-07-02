Рада заслухає аграрного міністра та візьметься за зарплати вчителів (онлайн-трансляція)трансляція
Міністр аграрної політики відзвітує перед нардепами про запуск ринку землі
Верховна Рада України о 10 ранку розпочне пленарне засідання. Серед іншого парламентарі розглянуть законопроєкт про мовні права корінних народів в сфері освіти а також проєкт закону про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Про це йдеться у порядку денному Ради.
Свій робочий день народні депутати розпочнуть з години запитань до уряду.
За трибуною у парламенті з доповіддю виступить міністр аграрної політики Роман Лещенко, який розповість про запуск земельної реформи в Україні з 1 липня.
Нардепи розглянуть також наступні законопроєкти:
- щодо скасування закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (3711-д),
- щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (3033а),
- щодо забезпечення мовних прав корінних народів, національних меншин України у сфері освіти (4648),
- про запровадження базової зарплатні педагогів на рівні трьох мінімальних заробітних плат та запровадження доплати за кваліфікацію та стаж для педагогів (3895),
- про правила відбування адміністративного арешту (3047а),
- про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (5129),
- посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин (3576),
- щодо протидії дискримінації за ознакою статі (3427).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.
Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.
Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.
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