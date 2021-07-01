Парад 24 серпня. Мережу розлютила ідея взути жінок-військових у туфлі на підборах (фото)

На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю, цьогоріч же курсантки вийдуть на Хрещатик на підборах

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах.

Як пише «Армія.Інформ», на цьогорічному параді вся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Курсантка Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Іванна Медвідь додала, що підготовка триває вже понад місяць:

«Сьогодні вперше тренування відбувається у туфлях на підборах. Це трішечки важче, ніж у берцях, але ми стараємося. У параді я братиму участь вперше. Дуже цього хотіла. Коли ще у школі вчилась, любила дивитись на паради. На тренуваннях дуже стараюсь, щоб не підводити ні наших офіцерів, ні нашу «коробку». Батьки мої були в захваті, коли дізнались що братиму участь у параді. Пообіцяли, що обов’язково приїдуть на Хрещатик, щоб підтримати мене».

Натомість у соцмережі розкритикували ідею параду на підборах.

«Міністерство оборони України, а шо за нова форма???це ми так рішучим крококом в НАТО йдемо?», – обурюється у Facebook активіст Олексій Цимбалюк.

«На моє переконання, це ніякий не креатив, і ніяке не підкреслення жіночності військовослужбовців-жінок, які братимуть участь у параді 24 серпня. Це наруга, висміювання Армії. Жінка-військовослубовець в туфлях на підборах – це ще й знущання та сексизм», – додає аналітик Павло Нусс.

Він також вибачився «за всіх нас» перед дівчатами, які крокуватимуть парадом на підборах».

«Вибачте нас усіх, що своїм безсиллям змушуємо знущатися над Вами та над Армією та країною в цілому», – написав Нусс.

Нагадаємо, Україна витратить 100 млн на святкування 30-ї річниці Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що згідно із Висновком Міністерства фінансів України до проєкту розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України», відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проєкту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень.

Нагадаємо, президент анонсував парад на День Незалежності.