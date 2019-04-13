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    Червоний хрест відправив в ОРДЛО 73 тонни будматеріалів та гігієнічних наборів

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    Червоний хрест відправив в ОРДЛО 73 тонни будматеріалів та гігієнічних наборів

    Вантаж був відправлений на чотирьох вантажівках через пункт пропуску «Новотроїцьке»

    Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив чергову партію гуманітарної допомоги на Донбас.

    Як повідомляє Держприкордонслужба України, через КПВВ «Новотроїцьке» на тимчасово окуповану територію України пройшли 4 вантажівки від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

    Для жителів Донбасу направлено гуманітарну допомогу з будівельними матеріалами і гігієнічними наборами вагою 73 тони.

    Донбас червоний хрест
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