Чи готові росіяни брати участь у політиці? Експерт дав відповідь



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Якого характеру зміни відбуваються в російському суспільстві

6 лютого в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція «Чи готові росіяни брати участь у політиці?»

Запрошені гості: Василій Краснов, опозиційний політик (Псков, РФ), який проаналізує питання, чи готові росіяни брати участь у політиці (за останніми опитуваннями Левада-центру, кожен четвертий готовий, було - кожен шостий); чи готові на місцевому рівні мешканці брати політичну владу у свої руки і з якими труднощами доводиться боротися; якого характеру відбуваються зміни в російському суспільстві.