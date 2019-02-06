  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чи готові росіяни брати участь у політиці? Експерт дав відповідь

    • Розсилка
    Чи готові росіяни брати участь у політиці? Експерт дав відповідь

    Якого характеру зміни відбуваються в російському суспільстві

    6 лютого в прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція «Чи готові росіяни брати участь у політиці?»

    Запрошені гості: Василій Краснов, опозиційний політик (Псков, РФ), який проаналізує питання, чи готові росіяни брати участь у політиці (за останніми опитуваннями Левада-центру, кожен четвертий готовий, було - кожен шостий); чи готові на місцевому рівні мешканці брати політичну владу у свої руки і з якими труднощами доводиться боротися; якого характеру відбуваються зміни в російському суспільстві.

    Читайте також
    Росія Путін путінський режим політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ