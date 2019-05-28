Чи має звучати російський шансон у Львові? Медведчук програв суд



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Лідер ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір-Право народу» Віктор Медведчук

Організація кума Путіна не довела в суді, чим їм заважає мораторій на російськомовний культурний продукт у Львівській області

Восьмий апеляційний адміністративний суд вважає, що ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір-Право народу» не надала достатніх доказів щодо порушення їхніх прав від мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 14 травня.

Апеляційну скаргу подала Львівська обласна рада. Вона оскаржила рішення Львівського окружного адмінсуду 16 січня 2019 року, яким в повному обсязі задовольнив позов Всеукраїнського громадського руху «Український вибір-Право народу» і визнав протиправним та недійсним рішення обласної ради VII скликання від 18 вересня 2018 року № 745 «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області». Представник облради наполягав на відсутності у ГО порушеного права внаслідок прийняття рішення сесії.

Апеляційний суд проаналізував статут «Українського вибору-Права народу», де вказується, що офіційною мовою громадської організації є українська мова, а робочими є українська та російська. Поряд з цим, у Статуті метою діяльності ГО зазначається сприяння: захисту та реалізації прав людини в Україні, зокрема, громадянських і політичних; твердженню та здійсненню всіх форм прямої демократії в Україні тощо.

«Громадська організація «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір-Право народу», окрім загальних формулювань, не навела фактів та не надала доказів, що рішенням, яке оскаржується, йому чинилися перешкоди у публічному застосуванні російської мови, відтворення творів та подібне. А також не навів жодного факту порушення прав та охоронюваних інтересів членів громадської організації», - сказано у постанові суду.

Разом з тим, апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції у частині порушення прав двох громадян-позивачів. Один із них, який мешкає у Харківській області, заявляв, що кожного місяця відвідує Львів та Львівську область, де проживають його друзі і партнери по роботі. А мораторій, на його думку, не сприяє культурному розвитку населення та породжує мовну дискримінацію.

Інший позивач, мешканець Львову стверджував, що через мораторій позбавлений можливості купувати та читати друковані періодичні видання і переглядати кіно- та відеоматеріали, які знімаються російською мовою, що є предметом показу кінофестивалів та інших масово-розважальних заходів у місті.

Крім цього, Восьмий апеляційний адміністративний суд наголосив, що в національному законодавстві відсутнє поняття, термін «російськомовний культурний продукт». Таке визначення за своїм змістом є не чітким, що безумовно призводить до його довільного тлумачення та розуміння.

Таким чином, суд дійшов висновку, що «врегулювання спірного питання щодо надто широкого застосування мови держави-агресора в Україні повинне вирішуватися центральними органами виконавчої влади та законодавчим органом за допомогою надання широких гарантій».

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, керівником ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір-Право народу» є Віктор Медведчук, кум президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, що протягом вересня-листопада 2018 року три обласні ради в Україні (Львівська, Житомирська і Тернопільська) ухвалили однотипні мораторії на публічне використання російськомовного культурного продукту на своїх територіях. Вони передбачають заборону відтворення аудіовізуальних творів мовою держави-агресора, тобто Росії до моменту повного припинення окупації території України.

Під час прийняття цих мораторіїв місцеві ради керувалися постановою Верховної Ради від 27 січня 2015 року № 129-VIII «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором», а також врахували численні звернення патріотичних і ветеранських громадських організацій.