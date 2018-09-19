Чи підтримуєте ви медичну реформу Уляни Супрун? Розпочалося інтернет-опитування

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І серед громадян, і серед лікарів, і серед політиків існують кардинально протилежні погляди на медичну реформу

Медична реформа, прийнята 19 жовтня минулого року, яку намагається втілити виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, напевно, нікого не залишає байдужим. І серед громадян, і серед лікарів, і серед політиків існують кардинально протилежні погляди на зміни.

Так, лікар-педіатр, телеведучий Євген Комаровський у цілому схвалює зміни, однак вважає, що «тактично реформа не підготовлена «У країні елементарно немає ні грошей, ні закону, ні спеціалістів на її реалізацію. А найнебезпечніше полягає у такому: обрано певний курс, реалізувати його не можна, оскільки немає закону, грошей і людей. Понад те, усі ті, хто повинен допомогти, хто повинен підставити плече, він буде лежати упоперек. Отже, обрали напрям, він абсолютно правильний, але зараз він буде повністю, до глибини, дискредитований саботажем і грубими тактичними помилками, плюс, повним провалом у сфері комунікацій», – заявив він.

Народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець вважає, що проведення медреформи неможливе без введення загальнообов’язкового медичного страхування та виділення на медицину не менше 7% ВВП. «Керівники МОЗ зараз, на жаль, намагаються змусити реформу «летіти з одним крилом». Проте без введення загальнообов’язкового державного медичного страхування і без гарантування бюджетом на початку 5% ВВП (це було мною прописано на цей рік), а потім 6-7% (це моя мета на найближчі три роки), ми не зможемо рухатися далі по медичній реформі», – впевнена парламентарій.

Серед іншого, медреформа передбачає укладення угоди між пацієнтом та сімейним лікарем; можливість отримання пакету безплатних медичних послуг; впровадження запропонованої МОЗом схеми «гроші йдуть за пацієнтом» тощо.

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