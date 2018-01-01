Сьогодні набув чинності закон про медреформу

Українці почнуть вибирати сімейного лікаря з квітня 2018 року

Сьогодні набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Про це повідомляє прес-служба МОЗ. [READ_MORE] «Підготовчий етап впровадження медичної реформи триває ще з минулого року. Тепер є законні підстави прийняти низку рішень, щоб вчасно реалізувати заявлений



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Українці почнуть вибирати сімейного лікаря з квітня 2018 року

Сьогодні набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

«Підготовчий етап впровадження медичної реформи триває ще з минулого року. Тепер є законні підстави прийняти низку рішень, щоб вчасно реалізувати заявлений раніше план реформування первинної ланки охорони здоров’я», — зазначили у МОЗ.

Зазначається, що триває підготовка до створення Національної служби здоров’я України, яка укладатиме договори із закладами охорони здоров’я та закуповуватиме у них послуги з медичного обслуговування населення. Тепер у МОЗ зможуть оголосити конкурс на посаду голови НСЗУ та двох його заступників. Планується, що до липня служба вже розпочне роботу.

Також розпочався процес автономізації медзакладів — перетворення медичних закладів у комунальні некомерційні підприємства. У такому статусі вони зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримувати пряме фінансування за надані послуги з Держбюджету.

Для входження в реформу заклад первинної медичної допомоги має обрати медичну інформаційну систему (МІС) та підключитися до електронної системи охорони здоров’я, яка наразі працює в тестовому режимі, та привести матеріально-технічне забезпечення закладу у відповідність до табелю технічного оснащення.

Українці почнуть вибирати лікаря первинної допомоги (сімейного лікаря, терапевта, педіатра) і підписувати з ними Декларації з квітня 2018 року. До цього часу підписання декларацій про вибір лікаря відбувається у пілотному режимі.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Петро Порошенко дав старт медичній реформі.

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