Член Конституційного суду наполягає, що його надурили з зарплатою. Стали відомі деталі

Суддя КС Олександр Касмінін вважає, що йому недоплатили суддівської винагороди за п’ять місяців

Суддя Конституційного суду, який голосував за скандальне рішення, хоче відсудити понад 1 млн грн

Суддя Конституційного суду Олександр Касмінін подав до суду на свою установу і добивається визнати її дії протиправними.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва від 21 січня.

У позові суддя вказав, що йому не виплатили в повному обсязі суддівської винагороди за період з 18 квітня до 28 серпня 2020 року на загальну суму 1,27 млн грн. Касмінін порахував, що «чистими» (після всіх відрахувань до бюджету) йому мають доплатити 1,02 млн грн суддівської винагороди.

Окружний адмінсуд прийняв до розгляду позов судді та дав час Конституційному суду підготувати відзив на позовну заяву.

За даними сайту НАЗК, 1 лютого 2021 року суддя Конституційного суду Олександр Касмінін задекларував 281,6 тис. грн заробітної плати.

Нагадаємо, що 27 жовтня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»), санкція якої починалася зі штрафів 42,5-51 тис. грн і закінчувалася двома роками тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Суддя Олександр Касмінін був серед тих служителів Феміди, котрі голосували за це рішення.

Після цього в Україні розпочалася конституційна криза. 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Голова Конституційного суду України Олександра Тупицького.

19 січня 2021 року співробітники держохорони, згідно з указом президента, не пустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення КСУ та його робочого кабінету.