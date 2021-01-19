Конституційний суд заявив, що охорона не пускає Тупицького на роботу

Олександр Тупицький був відсторонений від посади на два місяці з 29 грудня 2020 року

У суді наголошують, що Тупицький має право виконувати адміністративні функції голови суду, оскільки на це його уповноважили судді КСУ

Представники держохорони не пускають голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення та робочого кабінету. Про це повідомляється на сайті КСУ.

«Сьогодні, 19 січня, працівники Управління державної охорони України без повідомлення про причини вкотре не допускають голову Конституційного суду України Олександра Тупицького до приміщення Суду та робочого кабінету», ‒ йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Тупицький вважає недопуск його до суду «черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи КСУ у цілому».

У суді наголошують, що хоча президент відсторонив Тупицького від посади, водночас адміністративні функції голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КСУ.

«Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції», ‒ йдеться у заяві КСУ.

Як повідомлялося 14 січня, відсторонений на два місяці від посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький прилетів в Україну і втік від журналістів.

13 січня на сайті Конституційного суду його голова Олександр Тупицький оприлюднив заяву, де йшлося про вручення йому підозри в аеропорту. Тупицький наголосив, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планувалося за участі окремих ЗМІ та громадських активістів, про це йому стало «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

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