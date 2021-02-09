НАЗК склало протоколи на Тупицького через землю в окупованому Криму

На Тупицького склали два адмінпротоколи: щодо умисного незазначення ділянки в декларації і про конфлікт інтересів

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав два протоколи стосовно голови Конституційного Суду України (КС) Олександра Тупицького у зв'язку з конфліктом інтересів через незадекларовану ділянку в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Ще 1 жовтня 2020 року – майже за місяць до ухвалення відомого рішення КСУ – НАЗК направило Олександру Тупицькому запит із проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, отриману ним за законодавством держави–окупанта. За таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол. 27 жовтня суддя проголосував за рішення, у якому, зокрема, визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи. Отже, Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів», – йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що після відновлення Верховною Радою згаданого права НАЗК, на Тупицького склали два адмінпротоколи: щодо умисного незазначення ділянки в декларації і про конфлікт інтересів.

Новіков нагадав, що з 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими скласти протокол про такі адміністративні правопорушення, якщо їх вчинив суддя, можуть тільки особисто голова НАЗК або його заступники.

Зазначається, що під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що в Єдиному реєстрі довіреностей є довіреність, якою 4 листопада 2018 року Тупицький уповноважив певну особу бути його представником як власника з декількох об'єктів.

«Серед них – земельна ділянка, розташована в АР Крим. Відомості про цю земельну ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі України. Водночас з документу «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости«, виданого Федеральною службою державної реєстрації, кадастру й картографії Російської Федерації, слідує, що 19 липня 2018 року Олександр Тупицький набув право власності на вказану земельну ділянку за російським законодавством», – ідеться в повідомленні.

Отже, Тупицький отримав у фактичне користування зазначену земельну ділянку з порушенням закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Так, вручені протоколи буде передано до суду.

Нагадаємо, 19 січня співробітники держохорони, згідно з указом президента, не пустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення КСУ та його робочого кабінету.

Також, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Тупицькому, звинувачуючи його у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя».

Очільник КСУ заявив, що президент не мав права відстороняти його від посади та звернувся до нього з проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони (УДО) та її працівників, які не дозволяли йому потрапити в будівлю суду.

Втім, днями стало відомо, що Тупицький продовжує виконувати свої службові обов’язки дистанційно та отримує зарплату у повному обсязі.