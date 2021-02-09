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    Політика

    НАЗК склало протоколи на Тупицького через землю в окупованому Криму

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    Голова НАЗК склав два адмінпротоколи щодо Тупицького - НАЗК склало протоколи на Тупицького через землю в окупованому Криму
    Голова НАЗК склав два адмінпротоколи щодо Тупицького

    На Тупицького склали два адмінпротоколи: щодо умисного незазначення ділянки в декларації і про конфлікт інтересів

    Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав два протоколи стосовно голови Конституційного Суду України (КС) Олександра Тупицького у зв'язку з конфліктом інтересів через незадекларовану ділянку в окупованому Криму.

    Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    «Ще 1 жовтня 2020 року – майже за місяць до ухвалення відомого рішення КСУ – НАЗК направило Олександру Тупицькому запит із проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму, отриману ним за законодавством держави–окупанта. За таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол. 27 жовтня суддя проголосував за рішення, у якому, зокрема, визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи. Отже, Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів», – йдеться в повідомленні.

    Він наголосив, що після відновлення Верховною Радою згаданого права НАЗК, на Тупицького склали два адмінпротоколи: щодо умисного незазначення ділянки в декларації і про конфлікт інтересів.

    Новіков нагадав, що з 31 грудня 2020 року діють зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими скласти протокол про такі адміністративні правопорушення, якщо їх вчинив суддя, можуть тільки особисто голова НАЗК або його заступники.

    Зазначається, що під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що в Єдиному реєстрі довіреностей є довіреність, якою 4 листопада 2018 року Тупицький уповноважив певну особу бути його представником як власника з декількох об'єктів.

    «Серед них – земельна ділянка, розташована в АР Крим. Відомості про цю земельну ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі України. Водночас з документу «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости«, виданого Федеральною службою державної реєстрації, кадастру й картографії Російської Федерації, слідує, що 19 липня 2018 року Олександр Тупицький набув право власності на вказану земельну ділянку за російським законодавством», – ідеться в повідомленні.

    Отже, Тупицький отримав у фактичне користування зазначену земельну ділянку з порушенням закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

    Так, вручені протоколи буде передано до суду.

    Нагадаємо, 19 січня співробітники держохорони, згідно з указом президента, не пустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення КСУ та його робочого кабінету. 

    Також, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Тупицькому, звинувачуючи його у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя».

    Очільник КСУ заявив, що президент не мав права відстороняти його від посади та звернувся до нього з проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони (УДО) та її працівників, які не дозволяли йому потрапити в будівлю суду.

    Втім, днями стало відомо, що Тупицький продовжує виконувати свої службові обов’язки дистанційно та отримує зарплату у повному обсязі.

    Теги: Крим суддя НАЗК правосуддя Олександр Новіков Олександр Тупицький
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