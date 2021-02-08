До КСУ не будуть пускати: Тупицькому відмовили у забезпеченні позову до держохорони

29 грудня 2020 року Тупицький був відсторонений від посади на два місяці

В суді зазначили, що Тупицький не надав належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам

Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволені позову голови Конституційного суду Олександра Тупицького, якого Управління держохорони не допускає до робочого місця.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив суд заборонити УДО вчиняти дії щодо створення перешкод до виконання позивачем повноважень Голови Конституційного Суду України.

8 лютого у відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього. Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі.

На думку суду, застосування обраних позивачем заходів забезпечення позову не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої заявлені позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 24 лютого підготовче засідання за позовом Олександра Тупицького до Управління державної охорони України щодо недопуску позивача до виконання ним повноважень Голови Конституційного Суду України.

Нагадаємо, 19 січня співробітники держохорони, згідно з указом президента, не пустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення КСУ та його робочого кабінету.

Також, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Тупицькому, звинувачуючи його у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя».

Очільник КСУ заявив, що президент не мав права відстороняти його від посади та звернувся до нього з проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони (УДО) та її працівників, які не дозволяли йому потрапити в будівлю суду.

Втім, днями стало відомо, що Тупицький продовжує виконувати свої службові обов’язки дистанційно та отримує зарплату у повному обсязі.