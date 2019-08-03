Члени ЦВК прибули на скандальний округ в Покровську за документацією



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Члени ЦВК прибули в Покровськ Фото mvs.gov.ua

Члени ЦВК прибули на Донеччину по документацію окружної комісії

Члени Центральної виборчої комісії прибули на 50-й одномандатний виборчий округ в Покровську, щоб забрати документацію окружної комісії та визначити результати виборів в Раду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Для попередження провокацій чи протиправних дій під час встановлення результатів виборів на 50-му окрузі, члени Центрвиборчкому вирішили за допомогою авіації МВС забрати документацію з округу в Київ. Документи охоронятиме спецпідрозділ Нацполіції.

«Cитуація для ЦВК достатньо нетипова, таке стається вперше. Ми вдячні МВС та Нацполіції за можливість оперативно налагодити пересування членів комісії та уповноважених представників секретаріату до Покровська. Там ми отримаємо виборчу документацію, доставимо її до Києва та за добу проведемо підрахунок голосів», - зазначив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком взяв на себе повноваження окружної виборчої комісії в Покровську для встановлення результатів голосування на одномандатному виборчому окрузі №50.

Поліція відкрила кримінальну справу через невиконання членами окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області рішення суду щодо перерахунку голосів.