Чоловік у Миколаєві заховав гранату на дитячому майданчику



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Фото: Нацполіція

Жінка розповіла поліції, що гранату приніс її син, а запал до гранати знаходиться в її сумці

На одному з дитячих майданчиків у Миколаєві виявили гранату РГД-5, яку заховав там місцевий мешканець.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

Близько 20 год 29 липня чоловік повідомив поліцію, що він знайшов гранату на дитячому майданчику по вулиці Космонавтів в Інгульському районі. На місце прибули оперативники, вибухотехніки й рятувальники. Вони вилучили корпус гранати РГД-5 з дитмайданчика, однак під час обстеження території до правоохоронців підійшла жінка, яка розповіла, що гранату туди приніс її син, а запал до гранати знаходиться в її сумці.

Жінка розповіла, що коли вона побачила, що син приніс гранату додому, то одразу відібрала запал й наказала позбутися небезпечної знахідки. «Однак, коли чоловік намагався позбутися гранати, то був помічений перехожими», — зазначили у поліції.

Наразі з’ясовуються усі обставини інциденту, допитують матір, сина та свідків. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ, за якою порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.