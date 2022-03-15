Чотирьох передчасно народжених малюків евакуйовано з Лисичанська до Дніпра

Разом із маленькими пацієнтами, до Дніпра переїхали двоє дітей медпрацівників

Шістнадцять діб медичний персонал Луганської обласної дитячої клінічної лікарні під обстрілами рятував життя чотирьом передчасно народженим малюкам.

Через постійні обстріли обласної дитячої лікарні, її найменших та найслабкіших пацієнтів доводилось щодня спускати у підвальне приміщення, постійно ризикуючи їх крихкими життями. Тому було прийнято рішення про евакуацію в більш безпечне місце – до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні.

За інформацією Луганської ОДА, двоє з них мають вагу меншу за 1500 грамів, один – киснезалежний, другий – тільки почав дихати самостійно. Тому діти потребують довготривалої реабілітації.

«Наразі немовлят доправлено до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні. Ними опікуються найкращі фахівці-неонатологи», – розповів очільник Луганщини Сергій Гайдай.

Разом із маленькими пацієнтами, до Дніпра переїхали двоє дітей медпрацівників Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, які залишились на своїх робочих місцях.

«Війна – це не тільки час тяжких випробувань, це – час милосердя, перевірка на людяність. Кожний з 20 днів російського вторгнення відзначений героїзмом людей мирних професій. Та історії наших дитячих лікарів, які у розбомблених рашистами медзакладах, творять дива – просто вражають!», – додав він.

Нагадаємо, У Рубіжному на Луганщині російський агресор зруйнував інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи. У результаті ворожих обстрілів загинули чотири людини.