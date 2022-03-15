Арестович розповів, що Путін може продати росіянам «як перемогу» дві речі

Ще однією «перемогою» роспрезидента може бути заява, що Україна не вступатиме до НАТО

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що російський президент Володимир Путін у будь-який момент може видати за свою перемогу «демілітаризацію України». Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, передає «Главком».

«Йому буде, що «продати» (громадянам Росії – «Главком»). Він може вийти і заявити: Росія добилася демілітаризації України. Це правда, вони нанесли суттєвих втрат для нашої держави», – переконаний Арестович.

Крім цього, представник офісу Зеленського зауважив, що Путін також може видати за перемогу, що Україна не вступатиме до НАТО.

«Річ у тім, що це НАТО не хоче приймати Україну. І про це кілька разів артикулював президент України. Маємо розуміти: це не ми відмовилися від НАТО, а НАТО відмовилося від України», – сказав радник керівника офісу Зеленського.

Водночас Арестович заявив: якщо Путін піде на такий крок, українська влада готова заявити про потужний компенсаційний механізм, «який сподобається народу України».

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, 13 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Яворівського полігону. Внаслідок атаки на Центр миротворчості та безпеки загинуло 35 людей, 134 отримали поранення. Цю тему багато світових медіа винесли на титульну сторінку своїх видань.