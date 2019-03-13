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    Чубаров сказав, скільки кримчан будуть голосувати на материковій Україні

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    <span>Вибори президента в Україні пройдуть 31 березня</span> - Чубаров сказав, скільки кримчан будуть голосувати на материковій Україні
    Вибори президента в Україні пройдуть 31 березня

    Бажаючі взяти участь в голосуванні на виборах президента України уже змінили тимчасову виборчу адресу

    Понад дві тисячі українців, які мешкають на території анексованого Росією Криму, уже змінили тимчасову виборчу адресу для голосування на виборах президента 31 березня на материковій частині України.

    Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

    «Учора мені доповідали, що на материковій частині України зареєструвалися (для голосування - ред.) понад дві тисячі громадян, які постійно проживають на території Криму», - сказав Чубаров.

    Раніше повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на майбутніх виборах 31 березня. 

    Центральна виборча комісія зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.

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      Джерело: УНН

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