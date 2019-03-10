Меджліс визначився з підтримкою на виборах президента України документ



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Прапор кримськотатарського народу

Меджліс закликає українців, що проживають в окупованого Криму, взяти участь у виборах на дільницях, розташованих на материковій частині України

Меджліс кримськотатарського народу підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на майбутніх виборах 31 березня.

Відповідне рішення оприлюднив у Facebook глава Меджлісу Рефат Чубаров.

«Після офіційної реєстрації Петра Порошенка кандидатом у президенти України прийняте раніше за «основу» рішення було направлено членам Меджлісу для внесення ними можливих доповнень і змін. З їх урахуванням рішення було схвалено та підписано 27 лютого», - написав Чубаров.

У рішенні зазначено, що члени Меджлісу «вирішили висловити підтримку діючому президенту і закликали громадян підтримати його кандидатуру голосуванням для обрання президентом на новий термін».

Також члени Меджлісу закликали громадян України, що проживають на території окупованого Криму, взяти участь у виборах на дільницях, розташованих на материковій частині України.

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Нагадаємо, на думку делегації ПАРЄ, загальна обстановка в Україні підходить для проведення демократичних виборів.