Вибори-2019: ЦВК зареєструвала понад 600 міжнародних спостерігачів
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Центральна виборча комісія оприлюднила дані станом на 12 березня
Центральна виборча комісія зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.
Про це повідомили у прес-службі ЦВК.
Зазначається, що станом на 12 березня Центральна виборча комісія зареєструвала 635 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента.
Як відомо, поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.
Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.
Джерело: УНН