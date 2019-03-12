Вибори-2019: ЦВК зареєструвала понад 600 міжнародних спостерігачів



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Вибори президента пройдуть 31 березня

Центральна виборча комісія оприлюднила дані станом на 12 березня

Центральна виборча комісія зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Зазначається, що станом на 12 березня Центральна виборча комісія зареєструвала 635 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента.

Як відомо, поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.

Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Джерело: УНН