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    Вибори-2019: ЦВК зареєструвала понад 600 міжнародних спостерігачів

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    Вибори президента пройдуть 31 березня - Вибори-2019: ЦВК зареєструвала понад 600 міжнародних спостерігачів
    Вибори президента пройдуть 31 березня

    Центральна виборча комісія оприлюднила дані станом на 12 березня

    Центральна виборча комісія зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.

    Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

    Зазначається, що станом на 12 березня Центральна виборча комісія зареєструвала 635 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента.

    Як відомо, поліція з початку виборчої кампанії під час виборів-2019 відкрила 142 кримінальні справи.

    Зокрема, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом встановлення невідомими спеціальних технічних засобів отримання інформації на даху будинку на даху будівлі по вулиці Білоруській у Києві, де знаходиться офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського. 

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      Джерело: УНН

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