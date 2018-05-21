Чумак: «Удар» розділений на дві частини. Кличко вагається

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Нардеп Віктор Чумак

Народний депутат Чумак розповів про ситуацію, що склалася в партії «Удар»

Колишній член «Удару» Віктор Чумак у своєму інтерв'ю повідомив «Главкому» про те, що насправді відбувається в лавах партії Віталія Кличка. Нардеп зазначив, що наразі існує дві течії з абсолютно різними планами на майбутнє. Це так звані «верховнорадівський» та «київрадівський» «Удари». Чумак стверджує, що прибічники першої течії вбачають майбутнє партії у великій політиці, іншу ж половину хвилюють виключно бізнес-інтереси.

«Київрада – це «тепла ванна» для всіх, хто там є. Там абсолютно нормально всі себе почувають, туди йдуть величезні гроші, хтось сидить на одному потоці, хтось на іншому... Їм не потрібно йти ні в яку велику політику. Тому що бюджетний профіцит, який на сьогодні є у Києві, дає їм набагато більше можливостей «заробити» там, ніж у Верховній Раді.»,- розповідає нардеп.

Також Віктор Чумак зазначає, що сам голова партії «Удар» Віктор Кличко поки не готовий змінити зручне крісло в Київській мерії на «гонку» великих політичних сил.

Читайте більше в інтерв'ю «Главкома» з Віктором Чумаком: «БПП – «Титанік». Шлюпки на воду вже спущені»