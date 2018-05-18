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    Чумак: Зараз всі зацікавлені спокійно прибрати Порошенка

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    <span>Віктор Чумак (фото: Reed Media)</span>
    Віктор Чумак (фото: Reed Media)

    Чумак зауважив, якщо Петра Порошенка не буде на виборах, то «сформується інший формат та розклад голосів»

    Позафракційний народний депутат України Віктор Чумак в інтерв’ю «Главкому» заявив, що зараз напевно всі зацікавлені у розповсюдженні компроматів на президента Петра Порошенка з мотою його «спокійно прибрати».

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    При цьому нардеп впевнений, що Порошенко наразі до кінця не розуміє, в якій катастрофічній ситуації опинився.

    «А ви пам’ятаєте, що така сама історія була з Ющенком? Він до самого кінця вірив, що він – батько нації», - зазначив Чумак.

    Він також впевнений, що разом з цим на Банковій є план, «який, як вони вважають, все переламає».

    «От безвіз був пунктом номер один. Автокефалія – пункт номер два. Мають бути ще якісь гучні кроки, після яких всі мають сказати – «вау!». Але я думаю, скільки б він кроків вже не робив, на кожен крок буде чергова порція «плівок Онищенка», - додав екс-УДАРівець.

    Чумак зауважив, якщо Петра Порошенка не буде на виборах, то «сформується інший формат та розклад голосів».

    «В цьому випадку такі перетікання цікаві», - підкреслив нардеп.

    На питання, чи погодиться Порошенко на ідею «Народного фронту» змінити Конституцію і урізати президентські повноваження, Чумак відповів, що скоріше за все йому вже не вистачить голосів.

    «Тут навіть 226 немає, аби приймати звичайні закони, а ви хочете, щоб набрали 300 голосів на зміни Конституції? За півроку до президентських виборів? Це ж треба сьогодні прийняти це в першому читанні, відправити в Конституційний суд і чекати наступної сесії. Я думаю, це вже просто «лякалки», - резюмував Чумак.

     

     

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