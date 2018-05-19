Чумак пояснив, за яких умов підтримає Вакарчука та Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reed Media Народний депутат Віктор Чумак

Митці повинні повністю присвятити себе політиці і відмовитися від мистецтва

Співак Святослав Вакарчук і шоумен Володимир Зеленський, аби взяти участь у виборчій кампанії і щоби їм повірили виборці, повинні свідомо відмовитися від кар’єри митців і присвятити себе політиці. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

«Якщо вони хочуть поставити своє реноме на ваги, то я би на їхньому місці подумав десять разів. Якщо ж вони цього не скажуть, то це просто технічні кандидати», - вважає депутат.

Він не виключив, що може підтримати когось із цієї пари в разі, якщо вони будуть найбільш рейтинговими у лютому 2019 року. «Гіпотетично так, але вони повинні публічно оголосити, що мають зробити на посту президента – раз, два, три, чотири, п’ять… Визначити хоча б спільні для всіх завдання – демонополізацію, деолігархізацію, подрібнення монопольних бізнесів, щоб олігархи не контролювали ні природні монополії, ні ЗМІ», - каже Віктор Чумак.

Як повідомлялося раніше, в інтерв’ю «Главкому» позафракційний депутат Віктор Чумак висловив думку, що з єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах потрібно визначитися перед першим туром, а не 1 вересня, чи першого жовтня. У цього претендента має бути найвищий рейтинг, найвищий потенціал, найбільша довіра, найбільше можливостей на лютий 2019 року.