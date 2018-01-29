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    Нардеп Чумак пояснив, чому не об’єднався із партією Саакашвілі

    Чумак підкреслив, що опозиція, на відміну від влади, ніколи повністю не об’єднується
    Сьогодні на політичному полі України є дуже багато партій, тому їх потрібно об’єднувати, а не роз’єднувати. Про це зауважив народний депутат України Віктор Чумак у ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK. Депутат підкреслив, що опозиція, на відміну від влади, ніколи повністю не об’єднується, адже є досить
    • Сьогодні, 06:41
    • Розсилка
    Віктор Чумак
    Віктор Чумак

    Чумак підкреслив, що опозиція, на відміну від влади, ніколи повністю не об’єднується

    Сьогодні на політичному полі України є дуже багато партій, тому їх потрібно об’єднувати, а не роз’єднувати.

    Про це зауважив народний депутат України Віктор Чумак у ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

    Депутат підкреслив, що опозиція, на відміну від влади, ніколи повністю не об’єднується, адже є досить розрізненою і може об’єднуватися сегментовано.

    «Наприклад, я можу об’єднатися з «Самопоміччю», з «Громадянською позицією» та «Силою людей», з «Демократичним альянсом» і тому подібне. Але я не можу об’єднатися зі «Свободою», оскільки маю інакше бачення та ідеологічні цінності», – пояснив Чумак.

    Також депутат пояснив, чому не зміг об’єднатися із Михайлом Саакашвілі.

    «Щодо пана Саакашвілі, то тут було питання щодо роботи в одному напрямку, зокрема, я був проти створення партії. Саме тому я і не створюю свою партію, адже для чого бігати ще з однією булавою? Сьогодні на політичному полі України є дуже багато партій, тому їх потрібно об’єднувати, а не роз’єднувати. І такі політичні сили, як «Громадянська позиція», «Сила людей», «Демократичний альянс» та «Рух нових сил» мають йти на вибори єдиною колоною», – певен Віктор Чумак.

    Щодо особистості Михайла Саакашвілі депутат додав, що в нього є чудова політична перспектива. Однак проблема тільки в тому, що влада робить все можливе, щоб вичавити його з країни. Відтак Саакашвілі потрібно захистити своє юридичне право перебувати в Україні. 

    вибори Віктор Чумак Рух нових сил
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