Чверть грошей на ліки українці витрачають на препарати без доведеної ефективності



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Загалом у 2017 році українці витратили в аптеках на ліки майже 54 млрд грн

У 2017 році 26% грошей, які українці витратили в аптеках, пішли на ліки, що не мають належним чином доведеної ефективності.

Це показали результати дослідження ринку лікарських засобів з недостатньою доказовою базою, проведеного експертами за ініціативи Центру протидії корупції та підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Загалом у 2017 році українці витратили в аптеках на ліки майже 54 млрд грн. З них 14 млрд грн пішло на гомеопатичні і фітотерапевтичні засоби та інші ліки без доведеної ефективності.

«Ситуація, при якій громадяни витрачають 26% коштів на ліки без належним чином доведеної ефективності та безпечності, є очевидно неприйнятною та становить загрозу для здоров’я пацієнтів», - заявив лікар, член Громадської ради при МОЗ України Євгеній Гончар.

Одним із лідерів аптечних продажів серед ліків без доведеної ефективності стала група «нейропротекторів», які зазвичай призначають для лікування інсультів. Проте у міжнародних клінічних протоколах відсутні рекомендації щодо такого лікування. У 2017 році українці витратили на такі ліки близько 2,6 млрд грн.

«На жаль, дуже часто лікарі виписують пацієнтам після інсульту, серед яких переважно люди похилого віку, препарати, що є найдорожчими, проте непотрібними для їхнього одужання», - зазначив один із авторів звіту, кандидат медичних наук, керівник дослідницьких проектів Української асоціації боротьби з інсультом Дмитро Гуляєв.

Загалом серед топ-10 найпопулярніших у 2017 році препаратів чотири лікарські засоби не мають наукових підстав для клінічного застосування, які були б визнані в світі.

Наприклад, минулого року українці витратили 342 млн грн лише на препарат без доведеної ефективності з діючою речовиною, що є витяжкою з крові телят. Цей засіб займав перше місце у загальному рейтингу продажів ліків у 2013-2016 роках та друге місце - у 2017.

«Витрати на медикаменти є значною частиною витрат для українських сімей і сумно уявляти, що частина цих коштів може йти на ліки без доведеної ефективності», - зазначила лікар, директорка програми Громадське здоров’я міжнародного фонду «Відродження» Вікторія Тимошевська.

Більше того, в 2017 році 183 млн грн платників податків витратили на закупівлі ліків без доведеної ефективності для медичних закладів.

«Неприпустимо, що в той час, коли пацієнтам бракує найнеобхіднішого лікування, бюджетні кошти витрачають на закупівлі ліків без доведеної ефективності. Загалом за останні 5 років майже 37 млн доларів пішло на такі препарати», - зазначила юрист, член правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

Повідомляється, що з 2018 року в дію вступив Національний перелік основних лікарських засобів, у якому містяться лише лікарські засоби з доведеною ефективністю. Це може сприяти зниженню частки ліків із недоведеною ефективністю у госпітальних закупівлях.

Разом із тим аналіз закупівель МОЗ України, які здійснюються із залученням міжнародних організацій за кошти держбюджету, показав, що всі ліки, які закуповуються, відносяться до ефективних та присутні у міжнародних стандартах надання медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун схвильована через те, що тисячі людей досі вірять в дієвість гомеопатії та лікують хвороби гомеопатичними препаратами.