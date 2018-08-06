Супрун розкритикувала «гомеопатію, яка не лікує»



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МОЗ України, за словами Супрун, не закуповує гомеопатію за кошти платників податків

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун схвильована через те, що тисячі людей досі вірять в дієвість гомеопатії та лікують хвороби гомеопатичними препаратами.

Про це вона написала 6 серпня на своїй сторінці в Facebook.

«Жодне належне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати справді працюють. Проте в світі є тисячі людей, які вірять в дієвість гомеопатії та вперто продовжують лікувати хвороби гомеопатичними препаратами чи схожими недоказовими методами. Найчастіше лікують застуду, мігрень чи депресію. Проте найстрашніше те, що віра в силу гомеопатії спонукає людей з тяжкими хворобами також використовувати її для лікування. Як у випадках з серйозними хронічними захворюваннями чи онкологією», - зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що відмовлятись від дієвого та доказового лікування за наявності серйозних захворювань - небезпечно для життя.

«У цьому випадку час - безцінний. Підтвердженням цьому є останні наукові дослідження. Відмова від доказового лікування на користь альтернативних методів в багатьох випадках має навіть летальні наслідки. Наприклад, люди з онкологічними захворюваннями, що лікувались гомеопатією, вмирали з вдвічі більшою ймовірністю ніж ті, що не приймали такі ліки взагалі. Як пояснюють науковці, це відбувається, бо пацієнти, що вирішують на користь альтернативних методів, відмовляються від прийому справді діючої терапії. Або ж звертаються за допомогою значно пізніше», - написала очільниця МОЗу.

Вона зауважила, що найбільша небезпека полягає в тому, що популярність гомеопатії дуже стійка.

«При тому, що зараз ми живемо в час, коли дослідження в галузі медицини досягли неймовірних результатів та не стоять на місці. Поряд з цим існує феномен гомеопатії - методу, що не лікує, але прибутки від продажу якого, вимірюються мільярдами доларів щорічно», - заявила Супрун.

Вона повідомила, що МОЗ України не закуповує гомеопатію за кошти платників податків. «Проте ніхто не може вберегти всіх пацієнтів від неправильного вибору, крім них самих. Довіряйте тільки тим засобам лікування, які довели свою ефективність», - закликала Супрун.

Нагадаємо, раніше очільниця МОЗу розповіла, які базові аналізи та дослідження в медзакладах України роблять безкоштовно.