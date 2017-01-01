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    15% українців переконані у неспроможності країни подолати наявні труднощі

    Серед причин для песимізму — затягування війни на Сході, високий рівень корупції та ціни на комунальні послуги
    Лише 21,5%  населення певні, що Україна здатна подолати наявні  проблеми і труднощі у найближчі кілька років (щоправда, у 2016 році таких було ще менше – 17%), 49% вважають, що це відбудеться,  але у  більш віддаленій перспективі, а 15%  загалом  переконані у неспроможності країни.  Такі дані були
    • Сьогодні, 14:04
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    Серед причин для песимізму — затягування війни на Сході, високий рівень корупції та ціни на комунальні послуги

    Лише 21,5%  населення певні, що Україна здатна подолати наявні  проблеми і труднощі у найближчі кілька років (щоправда, у 2016 році таких було ще менше – 17%), 49% вважають, що це відбудеться,  але у  більш віддаленій перспективі, а 15%  загалом  переконані у неспроможності країни. 

    Такі дані були оприлюднені Фондом «Демократичні ініціативи» в результаті проведення спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова загальнонаціонального дослідження в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

    У результатах соцопитування зазначається: 74% населення вважають, що події в Україні відбуваються в неправильному напрямку, у правильному напрямку розвитку подій впевнені 14%, і 12% (20% – у 2014 р., 17% – у 2015 р., 17% – у 2016 р.) своєї думки не визначили.

    Для тих, хто вважає, що Україна іде у правильному напрямку, головними аргументами цієї впевненості є  наступні: прямування України в напрямі європейської інтеграції, отримання безвізового режиму  (76%), здійснення в країні, хоч і не надто швидко,  потрібних реформ (47%), зміцнення української армії, яка змогла дати відсіч агресору (34%), процеси децентралізації, які дають більше прав місцевим громадам (33%), отримання пенсіонерами надбавки до пенсій (29%),   зростання соціальної активності людей, поширення волонтерства (25%).

    Для тих, хто вважає, що Україна прямує у неправильному напрямку, свідченням хибності шляху є наступні аргументи: і досі триває війна на Сході (74%), зростають ціни, а зарплати не ростуть (50%),  високий рівень корупції (47%), у людей немає впевненості у своєму майбутньому (31%), дуже зросли комунальні тарифи (25%), країною й досі правлять олігархи (22%), реформи практично не здійснюються (22%), дуже погана медицина (20%). 

    Довідка. Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з  соціологічною службою Центру Разумкова  з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства  Нідерландів.

     

    тарифи ціни Україна
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