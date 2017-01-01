15% українців переконані у неспроможності країни подолати наявні труднощі

Серед причин для песимізму — затягування війни на Сході, високий рівень корупції та ціни на комунальні послуги

Лише 21,5% населення певні, що Україна здатна подолати наявні проблеми і труднощі у найближчі кілька років (щоправда, у 2016 році таких було ще менше – 17%), 49% вважають, що це відбудеться, але у більш віддаленій перспективі, а 15% загалом переконані у неспроможності країни. Такі дані були



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Серед причин для песимізму — затягування війни на Сході, високий рівень корупції та ціни на комунальні послуги

Лише 21,5% населення певні, що Україна здатна подолати наявні проблеми і труднощі у найближчі кілька років (щоправда, у 2016 році таких було ще менше – 17%), 49% вважають, що це відбудеться, але у більш віддаленій перспективі, а 15% загалом переконані у неспроможності країни.

Такі дані були оприлюднені Фондом «Демократичні ініціативи» в результаті проведення спільно з соціологічною службою Центру Разумкова загальнонаціонального дослідження в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У результатах соцопитування зазначається: 74% населення вважають, що події в Україні відбуваються в неправильному напрямку, у правильному напрямку розвитку подій впевнені 14%, і 12% (20% – у 2014 р., 17% – у 2015 р., 17% – у 2016 р.) своєї думки не визначили.

Для тих, хто вважає, що Україна іде у правильному напрямку, головними аргументами цієї впевненості є наступні: прямування України в напрямі європейської інтеграції, отримання безвізового режиму (76%), здійснення в країні, хоч і не надто швидко, потрібних реформ (47%), зміцнення української армії, яка змогла дати відсіч агресору (34%), процеси децентралізації, які дають більше прав місцевим громадам (33%), отримання пенсіонерами надбавки до пенсій (29%), зростання соціальної активності людей, поширення волонтерства (25%).

Для тих, хто вважає, що Україна прямує у неправильному напрямку, свідченням хибності шляху є наступні аргументи: і досі триває війна на Сході (74%), зростають ціни, а зарплати не ростуть (50%), високий рівень корупції (47%), у людей немає впевненості у своєму майбутньому (31%), дуже зросли комунальні тарифи (25%), країною й досі правлять олігархи (22%), реформи практично не здійснюються (22%), дуже погана медицина (20%).

Довідка. Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.