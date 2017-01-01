Гарант енергетики. Президента наділили особливими повноваженнями

Депутати вирішили розблокувати роботу НКРЕКП в неприродній спосіб

Парламент надав повноваження президенту України самостійно призначити членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Це рішення ухвалене з метою розблокувати роботу Комісії через втрату кворуму. На вечірньому засіданні 7 грудня депутати віддали 233 голоси за ухвалення в цілому

Депутати вирішили розблокувати роботу НКРЕКП в неприродній спосіб

Парламент надав повноваження президенту України самостійно призначити членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Це рішення ухвалене з метою розблокувати роботу Комісії через втрату кворуму. На вечірньому засіданні 7 грудня депутати віддали 233 голоси за ухвалення в цілому законопроекту №7342-1, який дозволив президентові поза конкурсом призначити тимчасовий склад Регулятора.

Нині легітимними є лише два члени державного Регулятора, тоді як включно з головою НКРЕКП їх мало бути семеро. Ухвалені зміни до чинного закону надають право президентові призначити членів НКРЕКП на всі вакантні посади на строк до трьох місяців. «Вважаю, що трьох місяців достатньо для того, щоб Конкурсна комісія завершила свою роботу і внесла пропозиції президентові для призначення в законний спосіб нових членів НКРЕКП», - повідомив «Главкому» очільник парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, який є одним із авторів законопроекту. Депутат наголосив, що номінаційна комісія вже повністю сформована, до її складу увійшли п’ять осіб: один від Кабміну, по два від парламенту та президента.

Законопроект №7342-1 був поданий до парламенту 6 грудня – його розробниками виступили депутати Олександр Домбровський (БПП), Михайло Бондар («Народний фронт») і Юлій Йоффе (Опозиційний блок).

Законопроект №7342-1 став копією законопроекту №4372, автори якого – депутати від опозиційних фракцій Вікторія Войціцька та Олексій Рябчин. Вони пропонували надати президентові повноваження призначити членів Комісії строком на шість місяців. Ідея полягала у тому, щоб перекласти усю відповідальність за кризовий стан галузі персонально на главу держави, адже і так усі рішення в умовах, що склалися, фактично ухвалювались колом людей, наближених до Порошенка.

Провокація вдалася?

«Минулого тижня ми з Олексієм Рябчиним зареєстрували законопроект, що надає повноваження президенту доформувати склад Комісії… Це була провокація. Ми чекали альтернативний – конструктивний і зважений варіант вирішення цієї проблеми… Але 6 грудня вранці раптом з`явився ще один законопроект від представників БПП і «Опозиційного блоку» - дзеркальна копія нашого. Маски зірвані. Реальні наміри розкриті та підтверджені», - написала у Фейсбуці Вікторія Войціцька.

Та автори альтернативного проекту запозичили ідею опозиціонерів, лише скоротили строк особливих повноважень глави держави до трьох місяців.

«Такий законопроект мав би вносити президент і просити повноважень у Верховної Ради, а не підставляти парламент і депутатів парламентського Комітету з питань ПЕК. Ми з Вікторією Войціцькою зняли свій законопроект, адже сподівалися на ініціативу президента. Ми не хочемо ставати заручниками президента щодо його «чудової» ідеї підняти ціну на електроенергію, використовуючи формулу Роттердам+. Президент України винен в тому, що він довів ситуацію до абсурду… в надії на те, щоб «зняти» гроші з енергоринку на вибори – йдеться про 12,5 млрд грн», - говорить депутат Олексій Рябчин.

«Главком» повідомляв про те, що на сьогодні роботу НКРЕКП паралізовано через блокування ротації членів Комісії згідно з чинним законодавством. Конкурсна комісія з відбору нових членів НКРЕКП була створена владою зі значним запізненням. Ця ситуація була спровокована свідомо з метою, щоб потрібні рішення НКРЕКП ухвалювались не колегіально, а одноосібно на користь основних гравців енергоринку. Президент призначив своїх представників до складу Конкурсної комісії для обрання оновленого складу Регулятора лише 17 листопада 2017р., знаючи, що вже з 26 листопада Регулятор стає неправомочним.

Загрози енергетичній безпеці України

Через параліч роботи Комісії вже майже місяць блокується прийняття таких надважливих рішень як затвердження прогнозованої оптової ціни на електричну енергію на 2018 рік, встановлення тарифів та схвалення інвестиційних програм для НАЕК «Енергоатом», НЕК «Укренерго», ПрАТ «Укргідроенерго», енергогенеруючих, енергорозподільних та газорозподільних підприємств.

«Не затверджуються рішення для ліцензіатів у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, встановлення тарифів для нових об’єктів, що виробляють електричну енергію з використанням відновлюваних джерел енергії загальним обсягом 138 МВт. Отже, неможливо виконувати вимоги нещодавно прийнятого Верховною Радою Закону «Про ринок електричної енергії». Ситуація, що склалася, може створити серйозні виклики для залучення міжнародних інвестицій в Україну, сталого функціонування енергетичної системи держави та проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років. А також, погіршить позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища Doing Business. З метою вирішення цієї ситуації пропонується надати президенту України повноваження поза конкурсом призначити декількох членів Регулятора на короткий період до моменту призначення нових членів Регулятора за результатами відкритого конкурсного відбору», - визнавали в Пояснювальній записці автори законопроекту №7342-1.

Параліч роботи НКРЕКП вже зумовив не ухвалення Комісіє рішень, необхідних для відновлення роботи енергетичного сектору, - повідомив 6 грудня на засіданні парламентського Комітету з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки голова НКРЕКП Дмитро Вовк. «З 13-го листопада, у зв’язку з тим, що один із членів Комісії був нібито на лікарняному, Комісія достроково втратила кворум і не змогла ухвалити майже 150 рішень, що були публічно представлені 24 листопада, коли ще начебто був кворум».

Через відсутність кворуму державного Регулятора, 35 компаній не отримали ліцензії на право здійснювати діяльність, 15 компаній не використали фінансування на 600 млн грн згідно з затвердженими інвестиційними програмами, не схвалювалися нормативні рішення роботи ДП «Енергоринок». Інвесторами вже збудовані джерела відновлювальної енергетики потужністю 134 МВт і вони очікують від Комісії відповідних тарифних рішень. «Найбільший ризик, що вже відбувається з 1 грудня – це те, що енергопостачальні компанії взагалі не отримують коштів з енергоринку за свої послуги», - повідомив Дмитро Вовк.

Ухвалені у парламенті зміни до чинного закону про НКРЕКП спрямовані на тимчасове врегулювання перелічених проблем. Проте отримавши нові повноваження, президент може використати їх не лише на стабілізацію роботи галузі. Колишній член НКРЕКП Андрій Герус попереджає про можливі негативні наслідки від рішення депутатів в обхід конкурсів тимчасово призначати тимчасових членів НКРЕКП. «Таке призначення тимчасових підписантів вже у грудні дозволить підняти тарифи тепловій генерації на 25% (а це додаткові фінанси на 12,5 млрд грн), а також загальну ціну електроенергії на 15%», - написав Герус.

Наталка Прудка, «Главком»