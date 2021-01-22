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    Ціни на нафту продовжують падіння через новий спалах Covid-19 у Китаї

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    <p>Ціни на нафту 21 січня впали до історичного мінімуму&nbsp;</p> - Ціни на нафту продовжують падіння через новий спалах Covid-19 у Китаї

    Ціни на нафту 21 січня впали до історичного мінімуму 

    Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,33 за барель, що на $0,77 нижче за ціну на час закриття попередньої сесії

    Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 22 січня, через побоювання, що нові суворі обмеження у зв'язку з Covid-19 у Китаї знизять потребу в паливі найбільшого світового імпортера. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

    Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $55,33 за барель, що на $0,77 (1,3%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

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    Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,73 (1,37%) - до $ 52,40 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $ 56,1 і $ 53,13 відповідно.

    Наголошується, що наприкінці минулого року, відновлення попиту на паливо в Китаї сприяло зростанню ринку в той час, як США і Європа відставали, але це джерело підтримки зникає, оскільки нова хвиля випадків Covid-19 викликала нові обмеження на переміщення.

    У четвер у Шанхаї були зафіксовані два перших випадки передачі вірусу з листопада, і уряд закликає китайців скасувати поїздки під час місячного Нового року.

    «Дійсно, інвестори щосили намагаються не звертати уваги на короткостроковий біль заради довгострокової вигоди напередодні вихідних, і випадки COVID у Китаї є найбільшою (причиною) побоювань з приводу попиту для трейдерів», ‒ йдеться в записці Стівена Іннеса з Axi.

    Як повідомлялося, ціни на нафту у четвер, 21 січня, впали до рекордних показників. Це відбулось після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів сирої нафти в США.

    Теги: нафта США Китай Європа ціни уряд коронавірус
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