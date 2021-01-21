Ціна нафти впала до історичного мінімуму

Ціни на нафту впали після того, як дані Американського інституту нафти показали зростання запасів сирої нафти в США

Ціни на нафту впали після того, як дані Американського інституту нафти показали зростання запасів сирої нафти в США

Барель лютневої нафти WTI сьогодні торгувався по $53,22

Ціни на нафту у четвер, 21 січня, впали до рекордних показників. Це відбулось після того, як дані Американського інституту нафти (API) показали зростання запасів сирої нафти в США.

Вартість бареля березневої нафти Brent станом на 8:22 впала на 0,11% та становила 56,02 долара. Про це свідчать дані Investing.com.

«Ціни на нафту виглядають трохи вразливими для потенційної фіксації прибутку після того, як запаси сирої нафти в США збільшилися на 2,56 мільйона за барель», – сказав головний ринковий стратег Axi Стівен Іннес.

О 12:00 барель Brent торгувався вже за ціною 55,73 долара. Однак пізніше знову повернуся до попередніх показників.

Ціни на нафту Brent / Графіка Investing.com



Нагадаємо, що 5 січня відбулось засідання Організації країн-експортерів нафти щодо обсягів нафтовидобування. Країни ОПЕК+ погодили обсяги видобутку нафти на лютий і березень. В результаті домовленостей Росія і Казахстан збільшили обсяги видобутку нафти, а Саудівська Аравія навпаки – зменшила. Після цього ціни на нафту пішли в гору.

Зараз на вартість нафти сильно впливає пандемія коронавірусу і в негативний бік. Коронавірус серйозно гальмує світову економіку і знижує попит на нафту. Також традиційно великий вплив на нафтові ціни має політична ситуація в США.

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