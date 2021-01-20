Фінансові ринки бурхливо відреагували на інавгурацію Байдена
Очікується, що Байден прийме заходи щодо стримування нафтової промисловості США
Світові фондові індекси виросли до нових рекордних максимумів 20 січня, коли Джозеф Байден став 46-м президентом США. Інвестори вірять у подальші стимули економіки США при новій адміністрації.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Індекс акцій MSCI по всьому світу зріс на 1%, встановивши новий рекорд. З початку січня індекс виріс на 3,3%.
Індекс Dow Jones виріс 0,63%, до 31 125,72, S&P 500 - а 1,13%, до 3842,01, а Nasdaq Composite - 1,73%, до 13424,96. Індекси S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних максимумів.
Президент Джо Байден, який був приведений до присяги в середу, минулого тижня виклав пропозицію про пакет стимулів на 1,9 трлн доларів, щоб підняти економіку і прискорити поширення ковід-вакцин. Кандидат у міністри фінансів США Джанет Йеллен закликала законодавців «діяти масштабно», щоб врятувати економіку і турбуватися про борги пізніше.
Оптимізм з приводу вакцини від коронавірусу, а також ставки на більш масштабний план допомоги при пандемії у рамках Конгресу, контрольованого демократами, допомогли основним індексам Уолл-стріт досягти рекордних висот за останні кілька місяців. При цьому індекс блакитних фішок Dow підскочив приблизно на 17% з моменту президентських виборів у листопаді.
Нафта марки Brent 20 січня подорожчала 1%, до 56,43 доларів за барель, нафта WTI (США) подорожчала на 0,8%, до 53,06 доларів за барель.
Очікується, що Байден прийме заходи щодо стримування нафтової промисловості США, включаючи повторну участь у Паризькій кліматичній угоді, скасування дозволу на будівництво нафтопроводу Keystone XL і припинення арктичного буріння.
В цьому місяці нафту Brent досягла 11-місячного максимуму в 57,42 доларів.
Нагадаємо, 20 січня Джо Байден офіційно став новим президентом Сполучених Штатів. У Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни.
Уже відомо, які перші укази Байден підпише вже сьогодні. Зокрема йдеться про скасування будівництва стіни з Мексикою.