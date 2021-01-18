Доходи Росії від продажу нафти минулого року впали майже на 50%

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Всього доходи російських компаній від продажу нафтопродуктів за 11 місяців 2020 склали $40,7 млрд

Доходи від експорту нафти з Росії за січень-листопад минулого року впали на 40,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склали $66,391 млрд. Такі дані наводить російська Федеральна митна служба (ФМС).

Зазначається, що за січень-листопад фізичний обсяг експорту нафти з Росії впав на 11% (до 220,241 мільйона тонн).

«Всього доходи російських компаній від продажу нафтопродуктів за 11 місяців 2020 року склали $40,7 млрд. Це на 33% менше, ніж за аналогічний період минулого року», ‒ йдеться у повідомленні.

Митна служба інформує, що доходи від експорту бензину за цей період знизилися на 14%, а від експорту зрідженого природного газу (СПГ) ‒ на 15,3%.

Експорт російського вугілля знизився на 23,8%.

Раніше повідомлялося, що доходи «Газпрому» від експорту газу за січень-жовтень 2020 року впали на 44,4% (до $19,038 млрд) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Фізичний експорт газу знизився на 11,4% (до 159 мільярдів кубометрів).

Нагадаємо, сильні морози зупинили транзит казахстанської нафти через Росію.

3 грудня міністри країн ОПЕК + домовилися нарощувати видобуток нафти поступово – не більше ніж на 0,5 млн б/д у місяць. При цьому кожне наступне збільшення вони повинні стверджувати окремо.

Крім того, минулого тижня ціни еталонних марок нафти різко підскочила на торгах на тлі інформації про засідання ОПЕК+ з видобутку на лютий.

Як повідомлялося, фахівці пояснили, чому в Україні зростають ціни на бензин.