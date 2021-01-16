Фахівці пояснили, чому зростають ціни на бензин

Ціни підвищили одразу шість операторів

Уже кілька днів поспіль повзуть угору ціни на бензин та дизпаливо. Їх підвищили одразу шість операторів.

У чому причина зростання та як подорожчання пального вплине на вартість продуктів і проїзду у громадському транспорті читайте далі.

Переважно вартість пального підвищили невеликі мережі. Популярні АЗС раніше встановили доволі високі ціни. Сьогодні середня вартість літра 92-го бензину сягає 24,26 грн. 95-ий стане у трохи більш як 25 грн. Літр дизеля – 24,68 грн.

Пальне зростає у ціні, бо дорожчає нафта та зміцнюється долар проти гривні. Для українців найперше, це може позначитися на вартості товарів та продуктів.

Тож щойно підіймається вартість пального, починаються розмови про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Однак, водії кажуть, це ситуації не виправить.

Бо нова ціна може відлякати тих пасажирів, що є. Тому переглядати вартість проїзду будуть, але після скасування усіх карантинних обмежень.

Експерти прогнозують, що подорожчання пального триватиме. До літа ціна може підскочити на гривню за літр.

Як повідомлялося, завод Коломойського відключають від газу за борги.

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Джерело: Сегодня