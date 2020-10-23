В Україні зібрано майже 65 млн тонн основних культур



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Кукурудзи на сьогодні зібрано 13,1 млн тонн з площі 2,8 млн га (52%)

Зернових та зернобобових культур намолочено 48,8 млн тонн з площі 12,7 млн га (83% до прогнозу)

В Україні станом на 23 жовтня аграрії зібрали 64,8 млн тонн основних культур з площі 20,6 млн га. Про це повідомив на своїй Facebook сторінці заступник міністра економіки та сільського господарства, Тарас Висоцький, пише agronews.ua.

Урядовець зазначив, що зернових та зернобобових культур намолочено 48,8 млн тонн з площі 12,7 млн га (83% до прогнозу).

Висоцький поінформував, що у розрізі культур зібрано:

проса – 238,3 тис. тонн з площі 146, 9 тис. га (98%);

гречки – 96,2 тис. тонн з площі 75,3 тис. га (96%);

соняшнику – 11,3 млн тонн з площі 5,7 млн га (91%);

сої – 2 млн тонн з площі 1 млн га (75%);

кукурудзи – 13,1 млн тонн з площі 2,8 млн га (52%).

«Цукрових буряків накопано 2,8 млн тонн на площі 69 тис. га (32%)», – наголосив Висоцький.

Як повідомлялося, в Україні на третину зменшилися запаси зерна.

Також нагадаємо, що Україна експортувала понад 50% дозволеного обсягу пшениці.

До слова, Українська зернова асоціація визнала проблеми з врожаєм і продовжує знижувати прогноз валового

В Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.