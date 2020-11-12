«Епіцентр» анонсував «72-годинну» п’ятницю і не збирається закриватися на вихідні

«Епіцентр» вигадав, як буде працювати під карантину вихідного дня

В «Епіцентрі» підкреслили, що асортимент товарів, продажем яких вони займаються, містить як харчові продукти, так і ліки

Мережа торгових центрів «Епіцентр» нардепа Олександра Гереги анонсувала «72-годинну п’ятницю» наприкінці тижня.

Таким чином в компанії дали зрозуміти, що не мають наміру закриватися на вихідні, незважаючи на постанову Кабміну про карантин вихідного дня.

В «Епіцентрі» підкреслили, що асортимент товарів, продажем яких вони займаються, містить як харчові продукти, так і ліки. У постанові Кабміну зазначено, що продуктові магазини і аптеки продовжать свою діяльність під час карантину вихідного дня.

«Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне», – йдеться в дописі «Епіцентру» у Facebook.

Частина користувачів соцмережі в коментарях під постом обурюються «винахідливістю» гіпермаркету.

А дехто навіть тролить представників «Епіцентру».

Варто зазначити, що навесні цього року «Епіцентру» також не закривався, попри оголошений в країні карантин.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня, рішення про який сьогодні прийняв ряд. Садовий вважає це рішення «дурним».

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Нагадаємо, в Україні за добу 10 листопада коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень.

Коронавірус в Україні

Всього 489808

Хворіють 259402

Одужали 221459

Померли 8947

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.