CNN отримав нове жахливе відео окупованої Бучі

На відеокадрах видно, як російські військові та їхня техніка перебувають поруч із трупами мирних мешканців

Американський телеканал показав відео з окупованої російськими військами Бучі, яке вщент розбиває брехню Володимира Путіна про те, що армія РФ непричетна до вбивств мирних мешканців на Київщині. Про це повідомляє CNN.

Телеканал отримав відео вулиць Бучі, зняті з дрона 12 та 13 березня. У той час місто було окуповане російськими військами.

На кадрах видно тіла загиблих мешканців міста, а поруч перебуває російська техніка. Коли у звільнену Бучу увійдуть українські військові, а за ними – журналісти. цю вулицю, всіяну тілами вбитих, побачить весь світ.



Про автора відео журналісти не розповідають. Посилаються на анонімність інформації та на те, що турбуються про безпеку своїх інформаторів. Однак зазначають, що відеокадри були зняті з дрона.

До слова, редакція CNN звернулася за коментарем до міністерства оборони Росії. Однак відповідь журналісти так і не отримали.

Вочевидь, причина в тому, що відеокадри спростовують цинічні заяви господаря Кремля Володимира Путіна, які він зробив під час візиту до Москви генсека ООН.

Путін намагався перекласти провину за масові вбивства мирних мешканців у Бучі на українських військових.

«Росія знає, хто і що робив у Бучі», – заявив Путін.

Заява російського президента прозвучала особливо неправдоподібно на фоні того, що лише днями в Україну прибув прокурор Міжнародного кримінального суду. Вперше в історії до спільної слідчої групи, яка розслідує злочини військових РФ в Україні, долучився Офіс прокурора цієї організації.





Нагадаємо, у Бучі військові РФ вбивали людей за готовими списками.

Допомагали окупантам місцеві колаборанти, які виказували українських активістів.











