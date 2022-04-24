Змушували йти на колінах і розстрілювали: нові факти звірств окупантів у Бучі (фото)

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території громади – їх вже 412

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території громади – їх вже 412

Російські військові у Бучі розстрілювали, катували та ґвалтували мирних мешканців

Російські військові майже місяць катували Київську область. Не обійшли вони й котеджне містечко між Бучею, Лісовою і Гостомелем, де тепер виявляють розстріляні трупи людей й могили посеред вулиць. Про чергові свідчення щодо звірств та воєнних злочинів окупантів написала місцева мешканка Оксана Гайдаш. Вона опублікувала розповідь чоловіка, який на власні очі пережив пекло «русского міра».

«Після того, як підірвали міст, до Гостомеля зайшли три «Камази» з «Омоном». Люди хотіли виїхати машинами. Так «Омонівці», без попереджувальних пострілів, розстріляли машину з людьми. А ті, хто хотів йти пішки, заставляли ставати на коліна та йти на колінах», – розповів чоловік, який залишився в містечку.

Ця дика російська навала розстрілювала, катувала, ґвалтувала та мародерила. Усі страшні злочини та гріхи втілені в так званій «другій армії світу».

«Я поховав їх там, за червоною машиною. Давайте я вас проведу – побачите. Сьогодні їх ексгумували – знову це пережив. Пульс 140 і не знижується вже місяць. Ліки не допомагають. Бомбили, а що робити, треба ж поховати. Як зміг вирив яму для двох. Зробив лямки з ремнів та тащив їх по одному. Як зміг – закопав. У сусідки 40-річний син півтори години помирав на руках від поранення у живіт. Поховав», – продовжив чоловік.

Нагадаємо, раніше у місті Буча з’явилося кладовище знищених та пошкоджених через війну машин. У кожній з автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений. Також у мережі показали руйнування Ірпеня, Горенки, Гостомеля та Бучі на знімках із космосу.

Відомо, що у Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих та померлих на території громади – їх вже 412. Місцева влада оприлюднила поіменний список ідентифікованих українців та шукає родичів, щоб організувати поховання.