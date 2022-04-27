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    Різанина в Бучі: військові РФ вбивали людей за готовими списками

    У Бучі російські військові влаштували різанину за допомогою місцевих зрадників - Різанина в Бучі: військові РФ вбивали людей за готовими списками
    У Бучі російські військові влаштували різанину за допомогою місцевих зрадників
    фото: RONALDO SCHEMID

    Допомагали окупантам місцеві колаборанти, які виказували українських активістів

    Окупанти в Бучі вбивали мирних людей за заздалегідь складеними списками. Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CBC розповів мер Бучі Анатолій Федорук.

    «Я бачив ці списки. Не власноруч вони були написані. Хтось із місцевих надиктував. Можливо, якісь колаборації були», − сказав голова Бучі.

    За словами Федорука, військові РФ заздалегідь знали, до кого йдуть, на яку адресу, і що це за людина.

    Він зазначив, що у списку було, зокрема, і його прізвище, а також депутатів Бучанської міської ради.

    Також Федорук розповів. що першими з Бучі виїхали чиновники та політики, які мали тут елітну нерухомість. Томі окупантам залишалося тероризувати пересічних мешканців Бучі.

    Нагадаємо, днями влада Бучі оприлюднила список загиблих: шукають рідних для організації поховання.

    Міська рада забезпечує всі родини загиблих у Бучі та на території громади необхідною атрибутикою.

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    Теги: війна вбивство смерть Буча окупація
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    Різанина в Бучі: військові РФ вбивали людей за готовими списками