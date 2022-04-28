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    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі

    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    фото: ФБ Ірини Венедіктової

    Прокуратура має докази, що військовослужбовці «першої в світі армії мародерів» катували і грабували місцеве населення

    Українськими слідчими викрито 10 військовослужбовців РФ, причетних до катувань мирних мешканців у Бучі на Київщині. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

    «Їхню 64 окрему мотострілецьку бригаду сухопутних військ ЗС РФ Путін відзначив присвоєнням почесного звання «гвардійської». Подяка від президента за «масовий героїзм», а мовою цивілізованого світу, за воєнні злочини, – це доказ того, що звірства у Бучі були завданням згори, з яким вони впоралися. А головне – спільної відповідальності головнокомандувача за дії солдат», – зазначає генпрокурорка.

    За її словами, прокурори Бучанської окружної прокуратури присвоїли заслужені «звання» підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади ЗС РФ:

    • молодшому сержанту В’ячеславу Лаврентьєву;
    • рядовому Григорію Наришкіну;
    • рядовому Василю Князєву;
    • єфрейтору Семену Мальцеву;
    • рядовому Сергію Пєскарьову;
    • рядовому Альберту Раднаєву;
    • єфрейтору Михайлу Кашину;
    • єфрейтору Андрію Бізяєву;
    • єфрейтору Дмитру Сергієнку;
    • сержанту Нікіті Акімову.

    Вона також опублікувала фото підозрюваних окупантів.

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    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі
    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі

    «У досить короткі строки слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали у заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади. У людей вибивали інформацію про розташування ЗСУ та тероборони, декого взагалі катували безпричинно. Російські військовослужбовці погрожували потерпілим вбивством і навіть імітували страту своїх бранців, стріляючи у їхньому напрямку», – продовжує Венедіктова.

    Вона каже, що прокуратура має докази, що ці військовослужбовці «першої в світі армії мародерів» грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і «трофейну» побутову техніку.

    «Роль і участь кожного з них в цих злочинах встановлена слідчим шляхом завдяки злагодженій і оперативній роботі прокурорів та поліцейських, а їхні особисті дані допомогли зібрати також журналісти «Слідство Інфо». Наразі ми перевіряємо цю десятку на причетність і до вбивств у Бучі», – резюмує вона.

    До слова, прокурор Гаазького трибуналу знову приїде до України. Карім Хан зосередить увагну на сексуальних і гендерних злочинах росіян в Україні.

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    Теги: росія окупанти прокуратура війна тероризм Київщина Буча Україна окупація солдат Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Венедиктова показала десять російських солдатів, причетних до звірств у Бучі